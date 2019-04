’We hebben het geflikt, we zijn weer terug’

Dit is de reden waarom Wout Brama is teruggekeerd bij FC Twente. De routinier leidt zijn club als aanvoerder naar de titel in de Eerste Divisie en promotie naar het hoogste niveau. Ⓒ BSR/Soccrates

ENSCHEDE - FC Twente is terug op het hoogste niveau. Net als bij de vorige degradatie in de jaren tachtig is het verblijf in de Eerste Divisie tot één seizoen beperkt gebleven. De ontlading was enorm in de propvolle Grolsch Veste na een armetierig kampioensduel tegen Jong AZ (0-0) en de helpende hand van Jong PSV, dat de enig overgebleven concurrent Sparta met 2-0 versloeg. „We hebben het geflikt. In één jaar zijn we terug”, jubelde doelman Joël Drommel, die nog een aardig drukke middag beleefde.