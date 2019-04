’IJskonijn Dolberg ongeschikt voor Ajax’

Kasper Dolberg gaat neer na een duel met FC Groningen-verdediger Deyovaisio Zeefuik. Ⓒ MATTY VAN WIJNBERGEN

Valentijn Driessen gaat dinsdag in zijn column dieper in op de spitsen van Ajax. De chef voetbal van Telesport is vol lof over Klaas-Jan Huntelaar, die de Amsterdammers zaterdag met een belangrijk doelpunt aan een 1-0 zege op FC Groningen hielp. Die andere centrumaanvaller in de selectie van Erik ten Hag, Kasper Dolberg, kan op minder lovende woorden rekenen.