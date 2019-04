Grote publiek mist cruciale save Onana

„Iedereen dacht dat Ritsu Doan naast schoot, maar het was een redding”, doelde de Ajax-keeper op zijn door bijna niemand waargenomen optreden bij de grootste kans van FC Groningen. „Deze één-op-één was echt moeilijk. Ik ben heel blij met mijn clean sheet”, aldus Onana, die in de slotfase knap een inzet van Paul Gladon keerde en de overwinning over de streep trok (0-1).

„Dit moet de volgende stap naar de titel zijn geweest. FC Groningen is een taaie tegenstander en hier win je niet zomaar. Maar we kunnen niet nagenieten. De focus ligt alweer op Vitesse-thuis”, zei de betrouwbare sluitpost.