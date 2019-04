Vitesse-held vreest Ajacied Tagliafico

Vitesse-PEC Zwolle van afgelopen weekeinde was vooral de wedstrijd van Bryan Linssen. De kleine aanvaller, amper twee turven hoog, tekende niet voor de eerste keer in zijn carrière voor een hattrick in de Eredivisie.

Opmerkelijk was zijn productie tegen de Zwollenaren wel. Driemaal stond Linssen bij een corner van Martin Ødegaard vanaf links op de goede plek. Tweemaal rondde hij af met het hoofd, eenmaal met zijn schouder.

In de Eredivisie loopt naast Linssen eigenlijk maar één ’kleine’ voetballer rond die ook ijzersterk in de lucht is. Linssen: „Tagliafico! Een vreselijk goede kopper. Die zal ik tegen Ajax bij dode spelmomenten wel tegenover mij krijgen. Het zal lastig worden voor mij, voor de hele ploeg eigenlijk. Maar we gaan er wel met de overtuiging naar toe om te winnen.”

