’Ruzie’ in ploegleiderswagen na zege Van der Poel

„We kregen niets mee van de finish en dus deed ik mijn autoraam open. Toen hoorde ik de speaker roepen dat Mathieu had gewonnen en schreeuwde ik: ’Hij wint!’”, aldus Cornelisse bij PepTalk.

„Nou, Christoph was echt kwaad op me. Ik dacht dat hij me een klap voor mij harses ging geven. Dit was niet het moment om grapjes te maken, vond hij.”

De reactie van Roodhooft viel echter te verklaren, aangezien Van der Poel op 1000 meter van de streep nog een in groepje zat dat op ruim twintig seconden van koplopers Jakob Fuglsang en Julian Alaphilippe reed. „Mathieu kwam vanuit een onmogelijke positie aanzetten”, zo had Cornelisse begrip voor de reactie van Roodhooft.

„Door het publiek hoorden we echter al snel dat het klopte. Het was ongelooflijk. Het leek wel alsof we door een voetbalstadion reden. Toen wisten we dat Mathieu echt had gewonnen. Waanzinnig. Ik denk niet dat er vijf mensen waren die het hem misgunden.”

