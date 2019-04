Barça-trainer onder indruk van Martens & co

Het FC Barcelona van Lieke Martens bewees zichzelf op Eerste Paasdag een goede dienst door in Duitsland met 1-0 te winnen van Bayern München. De Franse Kheira Hamraoui maakte in de 63e minuut het winnende doelpunt. Martens, in 2017 verkozen tot beste speelster van de wereld, deed negentig minuten mee bij FC Barcelona Femení. Aan Duitse kant mocht Lineth Beerensteyn een kwartiertje voor tijd invallen. Jill Roord zat de gehele wedstrijd op de bank. Hetzelfde gold voor Barça-verdedigster Stefanie van der Gragt, die bijna het gehele seizoen sukkelde met blessures. Desondanks is ze door Wiegman opgenomen in de definitieve WK-selectie.

Hoofdtrainer Ernesto Valverde van het grote Barça is onder de indruk van het algehele presteren van Martens & co. „Als ik kan, ga ik zondag naar het Miniestadi om de return met Bayern te bekijken. De vrouwen maken reuzenstappen en bereiken een steeds hoger niveau.”

In de andere halve finale nam Olympique Lyon het in eigen huis op tegen Chelsea. Shanice van de Sanden zag vanaf de bank toe hoe de Fransen met 2-1 wonnen. Delphine Cascarino en Amandine Henry vonden het net namens L’OL. Erin Cuthbert nam de Engelse treffer voor haar rekening. Francesca Kirby miste een penalty voor The Blues. De returns vinden aankomende zondag plaats.

Bij een eventuele ’Oranje’ eindstrijd duurt het extra lang voordat de selectie van Wiegman compleet is. De speelsters sluiten vanaf 13 mei sowieso gefaseerd aan in de voorbereiding op het WK, dat voor de Leeuwinnen op 11 juni begint met het groepsduel met Nieuw-Zeeland. Daarna volgen duels met Kameroen en Canada. Het enige resterende oefenduel in aanloop naar het WK, met Australië als tegenstander, wordt op 1 juni afgewerkt in het Philips Stadion.