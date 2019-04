Elftal van de Week: Ajax-aankoop de beste

Scherpen wordt in het Elftal van de Week vergezeld door teamgenoot Caner Cavlan, die een 7 kreeg van rapporteur Kees Kist.

Matthijs de Ligt is de enige speler van koploper Ajax die een plekje bij de beste elf van speelronde 31 heeft verkregen. De aanvoerder van de Amsterdammers werd beoordeeld met een 7 en liep daarmee iets in op Luuk de Jong, de koploper in het klassement Telesport Voetballer van het Jaar: 177,5 om 176,5. De PSV-spits kreeg voor zijn optreden tegen ADO Den Haag een 6,5.

Dat cijfer was niet genoeg voor een plekje in het Elftal van de Week. De voorhoede wordt namelijk gevormd door Feyenoorders Steven Berghuis, Robin van Persie (beiden een 7) en Vitesse-uitblinker Linssen, die tegen PEC Zwolle drie keer trefzeker en daarmee grotendeels verantwoordelijk was voor de 4-1 zege op de ploeg van trainer Jaap Stam. Net als Scherpen werd hij beloond met een 8.

Bekijk hieronder het volledige Elftal van de Week: