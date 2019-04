Cadeau FC Emmen aan Eredivisie bij lijfsbehoud

„Als we ons handhaven zonder play-offs te hoeven spelen, dan is het een week lang carnaval”, kondigt trainer Dick Lukkien aan.

En ze kunnen ondanks de nuchtere Drentse volksaard prima feesten in Emmen. Dat bleek wel na de 2-0 zege op FC Utrecht, waarmee FC Emmen zaterdagavond een grote stap zette naar lijfsbehoud. Na het laatste fluitsignaal hosten spelers en fans in het gezellige stadionnetje minutenlang van links naar rechts op de feestmuziek van De Snollebollekes.

„We hebben ons in een uitstekende positie gemanoeuvreerd en nu moeten we het afmaken ook”, beseft Lukkien. „Voor dit seizoen werd er niet veel van ons verwacht, maar we hebben laten zien dat we niet misstaan op het hoogste niveau.”

Bij handhaving zit er nog een cadeautje van FC Emmen aan de zeventien overige Eredivisie-clubs aan te komen. De eerste Drentse club op het hoogste niveau wil in dat geval het kunstgras inruilen voor natuurgras.