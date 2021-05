Voorzitter Duitse bond definitief weg na nazi-vergelijking

Keller, die pas een kleine twee jaar voorzitter was, stapt op omdat hij zijn vicevoorzitter uit het bestuur had vergeleken met de beruchte nazi Roland Freisler, de voorzitter van de Volksrechtbank in het Derde Rijk, die 2600 doodvonnissen velde.

Bij een stemming onder de regionale voetbalbonden besloten 26 voorzitters het vertrouwen in de DFB-voorzitter op te zeggen, slechts negen wilden dat hij zou aanblijven. Keller had eerder gezegd niet te willen aftreden.

Keller uit in de verklaring veel kritiek op de Duitse bond. „De DFB moet veranderen. De bond moet zijn geloofwaardigheid en integriteit terugwinnen.” Keller schrijft dat hij in dat proces op veel weerstand is gestuit en tegen muren aan liep.

Vicepresident Koch en Peter Peters zullen de bond leiden tot aan de nieuwe voorzittersverkiezing komend jaar.