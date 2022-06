Fraai eerbetoon van Ajax aan Nouri

Eerder dit jaar troffen Ajax en de familie van Nouri een schikking. In februari gaf Ajax al aan dat de band tussen de club en de familie Nouri altijd zal blijven. Niet alleen vanwege de Abdelhak Nouri Trofee, die de familie jaarlijks aan het grootste talent van onze opleiding overhandigt. Ook omdat er is besloten om het rugnummer 34 aan de familie Nouri te geven.

Daarnaast is nu dus in de Fanshop, naast de hoofdingang van de ArenA, het kleedkamermeubel van Abdelhak geplaatst. „Dat hebben we de afgelopen jaren zorgvuldig bewaard in het stadion en gaan we nu een mooie plek geven, die voor iedereen toegankelijk is”, lichtte Van der Sar eerder dit jaar toe.