Schotse voetballegende (79) overleden

McNeill leidde Celtic in 1967 naar winst op Internazionale (2-1) in de finale van de toenmalige Europa Cup voor landskampioenen. De centrale verdediger nam daarna in Lissabon als captain de ’Cup met de Grote Oren’ in ontvangst.

Van die heuglijke gebeurtenis is een standbeeld gemaakt, dat vlakbij Celtic Park staat. Drie jaar later speelde McNeill met Celtic opnieuw in de finale van de EC I. Feyenoord was toen in Milaan met 2-1 te sterk.

McNeill won als speler met Celtic negen landstitels op rij, alsmede zeven Schotse bekers en zes League Cups. Als trainer van de Schotse club won hij vier landstitels en vier bekers. McNeill was tevens werkzaam als coach bij Manchester City en Aston Villa.