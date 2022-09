Alcaraz na vijf boeiende sets tegen Cilic naar kwartfinale US Open

Met name de vierde set was een boeiend gevecht. In vrijwel elke game werd er een achterstand van twee of drie punten goed gemaakt door een van beide spelers. Zo serveerde Cilic bij 2-3 op overtuigende twee breakpunten op een rij weg, nadat hij zichzelf in de problemen had gebracht met onnodige fouten. De Kroaat leek er in de game soms wel een spel van te maken om zichzelf in de problemen te brengen, maar bleef wonder boven wonder in de wedstrijd. Bij 3-4 speelde er min of meer hetzelfde verhaal zich af, waarna hij op de opslag van Alcaraz toesloeg.

Ondanks nog twee breakmogelijkheden voor de Spanjaard trok Cilic de vierde set naar zich, waarna hij zijn opponent direct brak aan het begin van de vijfde. Maar daarna leek zijn vaatje leeg te zijn. Alcaraz won vier games op een rij. Zijn voorsprong gaf hij vervolgens niet meer weg en dus plaatste hij zich voor de kwartfinale.

De uitschakeling van Cilic en eerder op de dinsdag Rafael Nadal betekent dat er geen grandslamwinnaar meer actief is in het enkelspel bij de mannen. De winnaar van deze US Open is dus sowieso toe aan zijn eerste grandslamtitel.

Bron: discovery+

Sinner

Alcaraz wacht nu in de kwartfinale Jake Sinner. De Italiaan knokte zich in een partij van eveneens vijf sets en bijna vier uur langs Ilya Ivashka (6-1, 5-7, 6-2, 4-6, 6-3). Het is voor hem de eerste keer dat hij op de US Open tot de laatste acht reikt, iets dat hem wel al op de Australian Open en Wimbledon (twee keer) lukte. Geen van die drie kwartfinales wist hij te winnen.