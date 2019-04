’Hamilton enige karakterkop in F1’

„Lewis is het beste en het ergste dat de Formule 1 kan overkomen”, aldus Ecclestone, die in 2017 zijn aandelen in de F1 verkocht aan Liberty Media. „Het beste, omdat hij de Formule 1 ís. Het slechtste, omdat hij bijna alle aandacht naar zich toe trekt. Al is dat natuurlijk niet zijn fout.”

Ecclestone ziet zijn landgenoot als hét grote uithangbord van de sport. „Ik zou niet durven zeggen dat iemand groter is dan de Formule 1 zelf, maar Lewis is wel groter dan alle andere rijders en teams bij elkaar. Hij is de enige echte karakterkop in de sport, het is jammer dat er niet nog twee of drie rijders als hij in de Formule 1 rijden”, aldus de bejaarde Engelsman, die daarbij Max Verstappen lijkt te vergeten.

Max Verstappen in actie op het Shanghai International Circuit. Ⓒ BSR Agency

Ecclestone gaat ervan uit dat de 34-jarige Hamilton, zeker gezien de dominantie van Mercedes nog vaak wereldkampioen kan worden. Hij verwacht zelfs dat de coureur uit Stevenage het record van zeven wereldtitels van Michael Schumacher kan verbreken. „Er is geen enkele reden waarom hij daarin niet zou kunnen slagen.”

Komend weekeinde vindt de Grand Prix van Azerbeidzjan plaats, de vierde race van het seizoen. Hamilton won twee van de eerste drie races en gaat in de WK-stand aan de leiding. Hij heeft een voorsprong van zes punten op teamgenoot Valtteri Bottas: 68 om 62. Max Verstappen staat derde met een totaal van 39.