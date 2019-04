Van der Poel zelfs beter dan Merckx

De 24-jarige Van der Poel won de afgelopen weken Dwars door Vlaanderen, de Brabantse Pijl en als klap op de vuurpijl de Amstel Gold Race. Bovendien werd hij vierde in Gent-Wevelgem én de Ronde van Vlaanderen.

Merckx moest het in 1966 als 20-jarig groentje ’slechts’ doen met een overwinning in Milaan-Sanremo en een derde plek in de Omloop Het Nieuwsblad, die toen nog Omloop Het Volk heette.

De Kanibaal groeide in de jaren die volgden uit tot de meest succesvolle coureur aller tijden. Hij won zowel de Tour de France als de Giro d'Italia vijf keer en was eenmaal de beste in de Vuelta a España. In totaal zegevierde hij in 19 monumenten. In de Amstel Gold Race was hij twee keer de beste.

Van der Poel maakt voorlopig (nog) niet definitief de overstap nar de weg. Hij blijft zich de komende jaren ook richten op het veldrijden en mountainbiken.

Bekijk ook: Dit gaat Van der Poel doen na sensationele zege