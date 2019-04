Live Extra: Ajax - Vitesse: 1-0

Volg hier middels uitgebreide statistieken het duel tussen Ajax en Vitesse.

DINSDAG

18:30 uur: De Graafschap - FC Emmen 1-0

De Graafschap heeft de laatste strohalm gegrepen om zich direct te handhaven in de Eredivisie door in eigen huis concurrentie Emmen te verslaan.

19:45 uur: AZ Alkmaar - Heracles 2-1

AZ heeft in een spannende wedstrijd tegen nummer vijf Heracles de vierde plaats zo goed als zeker veiliggesteld. Albert Gudmundsson was de matchwinnaar in Alkmaar.

19:45 uur: SC Heerenveen - VVV-Venlo 2-2

Heerenveen kwam tot twee keer toe op voorsprong, maar gaf het ook even vaak uit handen. In de slotminuten scoorde Sam Steijn, zoon van VVV-trainer Maurice Steijn, de Limburgers naar een punt.

20:45 uur: Ajax - Vitesse

WOENSDAG

19:45 uur: FC Utrecht - Fortuna Sittard

FC Utrecht - Fortuna Sittard 19:45 uur: PEC Zwolle - FC Groningen

PEC Zwolle - FC Groningen 20:45 uur: NAC Breda - Feyenoord

DONDERDAG

18:30 uur: ADO Den Haag - Excelsior

ADO Den Haag - Excelsior 20:45 uur: Willem II - PSV

