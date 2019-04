Live Extra: Wie wint de degradatiekraker tussen De Graafschap en FC Emmen?

De Amsterdammers moeten het doen zonder Klaas-Jann Huntelaar, die zaterdag in het hoge noorden als invaller nog de winnende treffer voor zijn rekening nam: 1-0. Omdat de 35-jarige spits bij het vieren van zijn treffer zijn shirt uitdeed en even later een elleboogstoot uitdeelde, moest hij met twee keer geel inrukken van scheidsrechter Dennis Higler.

PSV neemt het donderdag op tegen Willem II, in Tilburg. Vorig seizoen werd op bezoek bij de Tricolores een pijnlijke nederlaag geleden. De Eindhovenaren gingen met maar liefst 5-0 onderuit. Desondanks werd PSV uiteindelijk landskampioen.

FC Emmen kan dinsdag op bezoek bij De Graafschap een flinke stap richting lijfsbehoud zetten. Dan moet de promovendus wel winnen van de Superboeren en hopen dat nummer zestien Excelsior donderdag bij ADO Den Haag punten laat liggen.

Volledig programma 31e speelronde

DINSDAG

18:30 uur: De Graafschap - FC Emmen

WOENSDAG

19:45 uur: FC Utrecht - Fortuna Sittard

DONDERDAG