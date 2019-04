’De Ligt en Blind twijfelgeval bij Ajax’

Ajax verdedigt dinsdagavond in de eigen Johan Cruijff ArenA de koppositie. De Amsterdammers krijgen Vitesse op bezoek. Met nog drie speelronden te gaan, gaat de ploeg van trainer Erik ten Hag qua punten gelijkop met PSV. Ajax heeft alleen een veel beter doelsaldo. Regerend kampioen PSV speelt pas op donderdag en krijgt dan in Tilburg te maken met Willem II.

In de voetbalpodcast wordt verder het verschuiven van de speeldata door de KNVB besproken. Wel of geen competitievervalsing? Ook gaan we dieper in op de scheidsrechtersaanstellingen rond de laatste duels van Ajax en PSV.