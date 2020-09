Roger Schmidt accepteert favorietenrol PSV

„Het is een uitdaging voor de spelers om hiermee om te gaan, we moeten deze rol accepteren. We zijn een jong team dat in ontwikkeling is en we kunnen laten zien dat we weer verder zijn dan tegen FC Emmen”, liet de Duitse coach weten.

PSV leek zaterdag in Eindhoven niet verder te komen dan 1-1 tegen FC Emmen. In de extra tijd zorgde invaller Maximiliano Romero alsnog voor de zege. „Die wedstrijd was misschien wel goed, omdat je ook daar werd gezien als de grote favoriet, maar we hebben tot het laatst moeten vechten voor de overwinning. Dat kunnen we meenemen naar de wedstrijd tegen NS Mura”, betoogde Schmidt.

De nieuwe PSV-coach sprak van een belangrijk duel. Bij winst in Slovenië wacht in de play-offs nog één uitwedstrijd, tegen Rosenborg in Noorwegen of Alanyaspor in Turkije, voor het bereiken van het hoofdtoernooi.

„Kwalificeren voor de groepsfase van de Europa League is het grote doel”, benadrukte Schmidt. „Het is belangrijk voor de club en ook belangrijk voor het team. Hierdoor kunnen we ons nog meer ontwikkelen en op internationaal niveau laten zien. We hebben twee duels die daarvoor moeten zorgen en de spelers zijn 100 procent gemotiveerd om deze eerste stap te zetten. We zijn goed voorbereid en zullen er alles aan doen om te winnen.”

Aanwinst Eran Zahavi is in Slovenië nog niet van de partij. „We hopen dat hij zondag tegen Heracles wel kan spelen. Het team dat nu hier is, is een goed team met veel goede opties voorin en sterk genoeg om te kunnen winnen.”