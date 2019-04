Sainz leeft mee met Schumacher

Sainz Junior - zoals hij eigenlijk bekendstaat - trad in de voetsporen van zijn vader Carlos Sainz door achter het stuur te gaan zitten. Junior doet dat momenteel in de Formule 1-bolide van McClaren, zijn vader was tweevoudig wereldkampioen Rally. „Vanaf het begin in de go-karts keken mensen al anders naar mij. Ik was namelijk de zoon van...”, vertelt Sainz aan Racefans.net. „In het begin was het moeilijk, maar ik kan er nu goed mee omgaan. Dat mijn vader tweevoudig wereldkampioen is geworden heeft mij juist een betere coureur gemaakt.”

Schumacher

Mick Schumacher zit volgens Sainz Junior in hetzelfde schuitje. De Duitser is de zoon van een van de beste coureurs aller tijden: zevenvoudig wereldkampioen Formule 1, Michael Schumacher. „Mick krijgt ontzettend veel aandacht sinds hij voor het eerst een testrit reed in een Formule 1-auto”, zegt de Spanjaard over het 20-jarige racetalent die net zoals zijn vader in een Ferrari stapte. „Om die reden voel ik met hem mee, ook al hoeft media-aandacht niet altijd slecht te zijn.”

Positief

De McClaren-coureur bekijkt het van de positieve kant. Als alle schijnwerpers op jou gericht staan, dan maakt het je alleen maar beter, zo vertelde hij. „Iedereen wilde mij verslaan, de zoon van Carlos Sainz pakken. Meer dan de rest, want misschien keek mijn vader wel mee.”

Het heeft de Spanjaard volgens eigen zeggen harder gemaakt en dat bracht hem uiteindelijk in de koningsklasse van de autosport. „Ik ben meer agressief gaan rijden en daar dwong ik meer respect mee af.”