Sensatie op WK snooker: favoriet O’Sullivan verliest van amateur

De 23-jarige Cahill uit Blackpool is de eerste amateur die zich wist te kwalificeren voor de laatste 32 en was enigszins teleurgesteld dat hij tegen de grote favoriet had geloot. Vanaf het eerste frame was al duidelijk dat de vijfvoudige wereldkampioen niet met de juiste instelling in The Crucible aan de start verscheen. Cahill won het eerste frame en had bij de onderbreking een 5-4 voorsprong op het bord staan.

The Rocket begon vandaag wel goed aan het tweede gedeelte van de partij in de race naar 10 gewonnen frames. Hij wist met redelijk spel de stand met 8-8 in balans te brengen. Cahill was daar ogenschijnlijk niet van onder de indruk en bleef goed geconcentreerd spelen en wist de laatste twee frames overtuigend te winnen.

De gokker die Cahill als winnaar had ingevuld, kunnen bij de bookmakers een aardig bedrag ophalen, want niemand, maar ook werkelijk niemand had kunnen voorzien dat The Rocket, die dit seizoen de meeste grote rankingtoernooien wist te winnen, van een amateur zou verliezen.

Toen maandagmiddag de partij begon gingen alle snookerfans er eens goed voor zitten. De stemming sloeg om toen bleek dat O’Sullivan makkelijk te maken ballen niet wist te potten. Na de eerste sessie was zichtbaar dat hij het moeilijk zou krijgen en dat hij voor ieder punt hard moest knokken.

De vraag is of hij bezweken is onder de enorme druk die hij zichzelf had opgelegd door vooraf te zinspelen op een zesde wereldtitel. Cahill had het grote voordeel dat van hem niets werd verwacht, immers verliezen van de grote O’Sullivan zou geen schande zijn geweest. O’Sullivan daarentegen had alles te verliezen en zal op zijn zesde wereldtitel tenminste nog een jaar moeten wachten.

Cahill heeft dan wel de amateurstatus, maar hij was van 2013 tot 2017 profspeler maar besloot na teleurstellende prestaties terug te keren naar de amateurs