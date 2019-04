Van Persie mist NAC-uit

Van Persie maakte afgelopen zaterdag in de thuiswedstrijd tegen AZ nog het winnende doelpunt (2-1). Hij ging in de 84e minuut naar de kant.

Van Bronckhorst kan in Breda evenmin beschikken over de aanvallers Steven Berghuis en Nicolai Jørgensen. Beiden zijn geschorst. Dylan Vente daarentegen is verlost van zijn schorsing. De verdedigers Ridgeciano Haps en Cuco Martina zijn door blessures niet inzetbaar.

Met nog drie duels te spelen heeft nummer drie Feyenoord een voorsprong van zeven punten op concurrent AZ, dat dinsdagavond thuis tegen Heracles Almelo speelt. „Het is een seizoen met ups en downs, maar we kunnen woensdag Europees voetbal veiligstellen. Dat is wat voor ons telt”, liet Van Bronckhorst weten. Indien AZ verliest van Heracles is Feyenoord dinsdagavond al zeker van een ticket voor de voorronde van de Europa League.