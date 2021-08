PSV-aanvoerder Marco van Ginkel: ’Benfica een van mijn grootste wedstrijden’

„Dit is misschien wel een van de grootste wedstrijden die ik ooit heb gespeeld. Maar niet alleen voor mij is het belangrijk, dat is het voor de hele club”, zei de 28-jarige aanvoerder, die in het verleden bij onder meer Chelsea en AC Milan speelde.

Benfica eindigde vorig seizoen als derde in Portugal, op gepaste afstand van kampioen Sporting Portugal en FC Porto. Van Ginkel: „Ik verwacht een goede wedstrijd. We spelen beide aanvallend. Ze hebben een goed team met veel offensieve spelers, maar ik ben ervan overtuigd dat we altijd kunnen scoren. Onze laatste wedstrijden waren heel georganiseerd. Dus we gaan het ze zeker moeilijk maken.”

Bij PSV speelt de Portugees Armindo Bruma. „We hebben veel vragen aan hem kunnen stellen, hij kent Benfica heel goed”, zei Van Ginkel, die vindt dat PSV niet te lang moet stilstaan bij de goede start van het seizoen. „We hebben veel zelfvertrouwen gekregen en veel moeilijke wedstrijden gehad. Nu staat nog maar één obstakel in de weg naar de groepsfase. We hebben ervaring, talent en een goede sfeer. Maar het zal niet makkelijk zijn.”