Dít is het geheime eetpatroon van Van der Poel

De Nederlandse renner van Corendon-Circus verslaat alles en iedereen met een opmerkelijk eetpatroon: licht ontbijt, droge pasta met ketchup en veel zout en friet. „De meeste lekkere dingen zijn vrij vet en ik vermijd vetten op een wedstrijddag”, vertelde hij eerder in een item van de Belgische zender VRT.

Bekijk ook: Dit gaat Van der Poel doen na sensationele zege

Hij vervolgt: „Normaal eet ik havermout in de ochtend, maar op wedstrijddagen vermijd ik vezels, omdat die moeilijker te verteren zijn. Ik eet niet veel als ik een wedstrijd heb, meer op een dag dat ik train. Voor een cross sta ik het liefst met bijna een lege maag aan de start. Je gaat meteen maximaal en alles wat er dan nog in zit, zit in de weg. In een cross heb je die reserves niet nodig, in tegenstelling tot de weg”, legde hij monter uit.

Van der Poel vlak na zijn prachtige zege in de Amstel Gold Race. Ⓒ BSR Agency

Bekijk ook: Van der Poel zelfs beter dan Merckx

Dat lichte ontbijt moet VDP er natuurlijk wel meten weer aftrainen. „Het is de bedoeling om het ontbijt er weer af te fietsen, zo’n 600 á 700 calorieën.” En zo’n drie uur voor de koers, werkt de Limburger een bord pasta naar binnen. Het liefst droog, met ketchup. Met wat ham, voor de eiwitten. „En ik doe veel zout op mijn eten. Zeker als het warmer is, is dat goed om vocht vast te houden en het is goed om aan te vullen.”

Na de koers is Van der Poel duidelijk. Dan wil hij friet eten. „Ik denk dat dat vette eten af en toe deugd doet voor een sportman. Je moet toch een beetje reserve hebben. Ik vind het moeilijk, want als ik het niet zou doen, zou ik dan beter of slechter worden? Ik geloof er niet in dat ik tien seconden sneller rijd als ik geen friet eet.”