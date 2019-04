Red Bull-baas noemt ontwikkeling Verstappen ’opwindend’

Sinds de crash van de Limburger tijdens de vrije trainingen voor de GP van Monaco is Verstappen nagenoeg foutloos gebleven. „Hij heeft een opmerkelijke job gedaan”, aldus Horner bij Sky Sports. „Tijdens zijn campagne van vorig jaar heeft hij vanaf Canada een versnelling hoger geschakeld. Hij is nu ongeveer op de top van zijn kunnen en hij geniet van de positie waarin hij zich nu bevindt.”

Bekijk ook: Verstappen verwacht enerverende race in Bakoe

Horner vervolgt: „In Bahrein had hij pech dat hij net niet op het podium stond en in China heeft hij het geprobeerd bij Vettel na de tweede pitstops. Daarna heeft hij een heel volwassen race gereden en is hij vierde geworden. In deze fase draait het allemaal om het verzamelen van punten. Het gat met de jongens voor ons is niet zo groot. Op dit moment staat hij nog altijd derde, voor de Ferrari-rijders en er is nog een lange weg te gaan.”

De Britse teambaas geloof in het principe: ’the best is yet to come’. „Het opwindende aan hem is dat hij zich gaat ontwikkelen en alleen nog maar beter gaat worden vanaf hier. Het zijn geweldige tijden voor de F1 om iemand te hebben zoals Max, het opkomende talent van Charles Leclerc en hopelijk zien we Pierre Gasly binnenkort ook in dat rijtje. Het is opwindend om te zien hoe er een nieuwe generatie op de voorgrond komt.”