Voormalig Tour-winnaar: ’VDP kan grote ronde winnen’

„Hij is op dit moment de meest begeerde renner in het peloton”, vertelde de Brit, die in 2012 de Tour de France won. „Samen met Julian Alaphilippe, maar Van der Poel heeft nog meer potentieel. Ik denk zelfs dat hij ooit een grote ronde kan winnen. Het is op zich vreemd om hem een nog een belofte te noemen. Hij heeft nu al grote wedstrijden gewonnen.”

Wiggins gaf zelfs wat persoonlijk advies. „Ik zou Van der Poel in huis halen als ik Team Sky was. Het is best mogelijk dat Van der Poel en Alaphilippe in de toekomst voor die ploeg zullen rijden. Al ontstaat er dan wel een soort Manchester City. Het is ook wel goed dat de toppers voor verschillende teams koersen.”

