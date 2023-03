Premium Het beste van De Telegraaf

Scheidsrechter Makkelie gebeten hond in Duitsland: ’Hij heeft duidelijk zelf nooit gevoetbald’

LONDEN - Danny Makkelie is de gebeten hond in Dortmund en omstreken. De Nederlandse arbiter kende dinsdagavond tijdens Chelsea-Borussia Dortmund (2-0) in de achtste finale van de Champions League een penalty toe aan de thuisclub na een handsbal. Chelsea-spits Kai Havertz miste, maar Makkelie liet de strafschop overnemen en de bal ging er alsnog in. Vooral dat laatste zorgde voor veel onbegrip in de Duitse én de Engelse media, want uiteindelijk vlogen de Duitsers van de BVB uit de Champions League.