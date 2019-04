The Rocket heeft geen verklaring voor historische nederlaag

Op de persconferentie vertelde The Rocket dat hij optimistisch aan het wereldkampioenschap was begonnen. ,,Het is voor mij ook onbegrijpelijk dat het zo is verlopen en vergeet niet; Cahill is een goede speler”, aldus een zichtbaar aangeslagen O’Sullivan.

Op een vraag of hij zich misschien enkele weken voor het wereldkampioenschap zich misschien teveel met zijn receptenboek heeft bezig gehouden, liet hij weten dat hij het gevoel had dat het met zijn spel wel goed zat.

,,Ik ben ook zwaar teleurgesteld dat het wereldkampioenschap voor mij nu al weer voorbij is. Ik ga wat vakantie nemen en dan pak ik de draad wel weer op. Maar op dit moment overheerst bij mij de teleurstelling.”

James Cahill heeft besloten om weer als professional te gaan snookeren. Omdat hij zich wist te kwalificeren voor het hoofdtoernooi in Sheffield, heeft hij voor een jaar een zogenaamde tourkaart gekregen en mag dus voor alle toernooien in het nieuwe seizoen inschrijven. Cahill heeft in zijn carriere niet alleen van O’Sullivan gewonnen, maar hij heeft ook Mark Selby en Ding Junhui al een keer verslagen.