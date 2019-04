Aderlating voor City in clash tegen United

De Belgische middenvelder raakte zaterdag geblesseerd in de met 1-0 gewonnen thuiswedstrijd tegen Tottenham Hotspur. „We gaan de komende dagen kijken hoe het herstel verloopt, maar morgen komt te vroeg”, zegt trainer Pep Guardiola.

De Bruyne viel tegen de Spurs in de eerste helft uit. Hij heeft weer last van problemen rondom zijn knie. De 27-jarige Belg sukkelt dit seizoen met zijn fysiek. Hij had eerder last van een hamstring en twee knieblessures. „Het is een spierprobleem. Omdat zijn knie niet optimaal is moeten zijn spieren dit opvangen. Daardoor heeft hij al enkele keren last gekregen van zijn kniespieren”, vertelt Guardiola in aanloop na de derby van Manchester. De Spaanse coach sluit niet uit dat hij dit seizoen geen beroep meer kan doen op De Bruyne.

