Bijzondere primeur in Ligue 1

Het kwam nog niet eerder voor dat een duel op het hoogste voetbalniveau in Frankrijk, de Ligue 1, onder leiding stond van een vrouw.

Frappart was ook al de eerste vrouw die een competitiewedstrijd in Ligue 2 floot. Komende zomer is ze actief bij het wereldkampioenschap voor vrouwen in eigen land. Twee jaar geleden leidde ze de halve finale van het EK voor vrouwen tussen Nederland en Engeland in Enschede (3-0).

In Duitsland werd in 2017 al eens een wedstrijd op het hoogste niveau (Bundesliga) gefloten door een vrouw. Bibiana Steinhaus had toen de primeur bij Hertha BSC tegen Werder Bremen (1-1).