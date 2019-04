Zverev de weg kwijt op ATP-Tour

De als tweede geplaatste Duitser liet in de tweede ronde tegen de Chileen Nicolas Jarry een wedstrijdpunt onbenut en verloor met 6-3 5-7 6-7 (5). Zverev hoefde in de eerste ronde nog niet in actie te komen in Spanje.

Zverev, die derde staat op de wereldranglijst, deed mee op een wildcard. Hij wilde na even ziek te zijn geweest en na zijn vroege uitschakeling bij het masterstoernooi van Monte Carlo spelritme opdoen.

Zverev staat derde op de wereldranglijst, maar op de ranglijst over dit jaar (Race to London) komt de 21-jarige Duitser voorlopig niet verder dan plek 21.