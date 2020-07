Davy Klaassen staat met Werder Bremen voor ’laatste finale’

„Dit wordt de laatste finale van het seizoen”, zei de trainer van Werder Bremen, dat in de Bundesliga ternauwernood wist te ontsnappen aan rechtstreekse degradatie uit de hoogste Duitse voetbalklasse. De viervoudig landskampioen won in de laatste speelronde met 6-1 van 1. FC Köln en verruilde de zeventiende plek daardoor voor de zestiende.

In de thuiswedstrijd tegen Heidenheim, de nummer 3 van de tweede Bundesliga, kon Werder echter het verschil niet maken. Dus komt nu alles aan op het tweede duel in de Voith-Arena, waar Heidenheim op 6 oktober vorig jaar voor het laatst verloor. Aangezien ’uitdoelpunten’ dubbel tellen, weet Werder dat het bij een gelijkspel met goals (bijvoorbeeld 1-1) komend seizoen opnieuw op het hoogste niveau mag voetballen.

„Het gaat nu uiteindelijk niet om de tactische aanpak, maar om welke ploeg de zenuwen het beste in bedwang kan houden”, zei Kohfeldt, vlak voordat hij met zijn spelers het vliegtuig in stapte richting Zuid-Duitsland. „Ik denk niet dat wij aan zenuwen ten onder zullen gaan. We hebben veel ervaren spelers in de selectie die weten hoe ze met druk moeten omgaan.”

Bremen mist aanvoerder Niklas Moisander, die geschorst is nadat hij donderdag met twee keer geel van het veld was gestuurd. „We zijn in de afgelopen weken een paar keer gevallen, maar ook steeds weer opgestaan”, zegt technisch directeur Frank Baumann. „Daar gaat het om. We weten wat er op het spel staat. Die druk kunnen we omzetten in iets positiefs.”