Duizenden fans bij huldiging FC Twente

Daar wordt de selectie van trainer Marino Pusic gehuldigd voor het behalen van de titel in de eerste divisie. Dat gebeurde maandag, toen Twente voor een volle Veste gelijkspeelde tegen Jong AZ (0-0). Dat resultaat volstond vanwege de nederlaag van concurrent Sparta Rotterdam bij Jong PSV (2-0).

Na een programma met veel zang en muziek kwamen even na 20.00 uur de spelers het erepodium op om de kampioensschaal te tonen aan de fans.

Duizenden mensen komen samen in Enschede. Ⓒ BSR Agency

„Het was een kort nachtje. We hebben een mooi feest gehad gisteravond”, zei aanvoerder Wout Brama kort voor de start van het officiële gedeelte van de huldiging tegen RTV Oost. „De supporters waren dit seizoen vaak beter dan dat wij voetbalden. Zij verdienen deze titel het meest. Ze hebben veel steun gegeven. Daardoor hebben we misschien wel de titel kunnen pakken.”