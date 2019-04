Strijdend De Graafschap houdt directe handhaving in leven

Voor de Superboeren is winst noodzakelijk. Bij elk ander resultaat is De Graafschap overgelaten aan de nacompetitie. FC Emmen staat net boven de streep en had voorafgaand aan de degradatiekraker een voorsprong van zes punten op de nummer 17 van de Eredivisie. Mocht Emmen er met de winst vandoor gaan, dan speelt het zich zo goed als zeker veilig.

Open duel

Henk de Jong stuurde zijn mannen met een duidelijke missie het veld in. De Graafschap begon zeer fel aan de wedstrijd en het leverde na tien minuten al de voorsprong op. Kjell Scherpen probeerde een terugspeelbal te verwerken, maar deed dit niet al te best. De Emmen-doelman, die vorige week door Ajax werd gecontracteerd, schoot de bal tegen Azur Matusiwa op, waarna de bal voor de voeten van Fabian Serrarens rolde. De spits reageerde alert en betaalde direct het vertrouwen uit dat hij kreeg van zijn trainer - die verrassend genoeg niet voor Charlison Benschop in de basis koos - door in de korte hoek De Graafschap op 1-0 te zetten.

Fabian Serrarens (r) haalt uit en zet De Graafschap op voorsprong tegen FC Emmen. Ⓒ VI Images

De beginfase mocht er zijn in Stadion De Vijverberg. Door de vroege openingstreffer werden de bezoekers, die zwak aan de wedstrijd begonnen, wakkergeschud. FC Emmen nam de controle over en kreeg steeds meer mogelijkheden om de score weer gelijk te trekken. Michael de Leeuw stuitte op de voet van doelman Nigel Bertrams en Glenn Bijl zag zijn schot net voorlangs rollen. De clubs zochten met een 1-0 stand de kleedkamers op.

Zorgvuldig

Een neutrale toeschouwer zou niet snel spreken over een degradatieduel bij het aanzien van De Graafschap - FC Emmen. Normaal gaat zo’n wedstrijd gepaard met het veelvoudig hanteren van de lange bal, slordig voetbal en talloze lijf-aan-lijf fevechten op het middenveld. Echter, zowel de thuisploeg als de bezoekers zochten zorgvuldig naar de voetballende oplossing. Tien minuten na rust leverde het de volgende grote kans op voor Emmen, maar opnieuw lag Bertrams in de weg toen Jafar Arias plots voor hem verscheen.

FC Emmen-smaakmaker Anco Jansen (m) kon zijn stempel niet op de wedstrijd drukken. Hij werd vroegtijdig naar de kant gehaald wegens kleine pijntjes. Ⓒ VI Images

Overleven

Naarmate het eindsignaal naderde was het vooral overleven voor De Graafschap. Het spel bevond zich vooral op de helft van De Graafschap, waar Bertrams zich steeds meer tot man van de wedstrijd ontpopte. De sluitpost kwam wederom als winnaar uit de bus toen hij oog en oog stond met Bijl. Vlak voor tijd plukte de doelman zeer zelfverzekerd, met één hand, nog een vrije kopbal uit de lucht.

De Graafschap-doelman Nigel Bertram had met een aantal belangrijke reddingen een groot aandeel in de winst van De Graafschap. Ⓒ BSR/Soccrates

Uiteindelijk hielden de Superboeren stand, waardoor directe handhaving in de Eredivisie nog steeds mogelijk is.

