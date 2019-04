Historisch snel doelpunt in Premier League

De aanvaller van Southampton maakte op bezoek bij Watford al na zeven seconden de openingstreffer. Nooit werd er sneller gescoord in de geschiedenis van de Premier League. Long onderschepte na zes seconden de bal en scoorde een seconde later.

Ledley King had tot dinsdagavond het record in handen van snelste treffer in de geschiedenis van de Premier League. Hij scoorde in december 2000 al na 9,82 seconden voor Tottenham Hotspur. The Spurs speelden destijds gelijk tegen Bradford: 3-3. Alan Shearer (Newcaste United) en Christian Eriksen (Tottenham) hebben het op twee - en drie na snelste doelpunt op hun naam staan.