Zoon ’Sem’ helpt vader Steijn aan punt

De middenvelder maakte in de uitwedstrijd tegen sc Heerenveen in de 89e minuut gelijk: 2-2. Vader Maurice Steijn, trainer van VVV, had zijn zoon acht minuten daarvoor in het veld gebracht als invaller voor Tino-Sven Susic.

Voor Steijn is het zijn eerste doelpunt in de eredivisie. Hij speelde dit seizoen alleen mee in het laatste deel van de uitwedstrijd tegen Feyenoord.

Heerenveen was tegen VVV dicht bij de eerste overwinning in de competitie sinds 30 maart. Michel Vlap opende na een klein half uur spelen de score voor de thuisploeg. Invaller Jay-Roy Grot zorgde in de 56e minuut voor de gelijkmaker. Vlap kopte Heerenveen, na een mooie voorzet van Mitchell van Bergen, in de 75e minuut weer op voorsprong. Met die treffer passeerde Vlap zijn ploeggenoot Sam Lammers op de topscorerslijst. Vlap heeft nu zestien keer gescoord in de eredivisie en Lammers vijftien maal.

