Ajax zet weer grote stap richting titel

De formatie van trainer Erik ten Hag zegevierde dinsdagavond met 4-2 over Vitesse. Door de overwinning komt de druk weer te liggen bij PSV. De regerend landskampioen moet donderdag in Tilburg winnen van Willem II om in punten weer gelijk te komen met Ajax, dat een veel beter doelsaldo heeft.

Ajax was beter voor de rust, maar had aanvankelijk moeite met het verdedigend ingestelde Vitesse. Matthijs de Ligt was met een kopbal dicht bij de openingstreffer, maar stuitte op Vitesse-goalie Remko Pasveer. Hakim Ziyech krulde een vrije net naast. Donny van de Beek knalde van dicht bij het doel op een verdediger na een fraaie actie van Kasper Dolberg, die weer eens in de basis mocht beginnen. Aan Vitese-zijde haakte Bryan Linssen op het laatste moment geblesseerd af.

Ziyech breekt de ban

Uiteindelijk moest Vitesse vijf minuten voor rust toch buigen voor de aanvallende druk van de Amsterdammers. Dusan Tadic kapte zich het zestienmetergebied van Vitesse in en bediende vervolgens Ziyech met een prima voorzet. De Marokkaan knalde rustig binnen. Vervolgens kreeg Tadic zelf ook nog een prima kans, maar de Serviër raakte de voeten van Pasveer.

Ziyech krijgt een knuffel van David Neres. Ⓒ BSR Agency

Aan Ajax-zijde onderscheidde Daley Blind zich halverwege de eerste helft in verdedigend opzicht. De routinier voorkwam met een fraaie tackle dat spits Thomas Buitink gevaarlijk werd. Voor de rest kwam Vitesse er in aanvallend opzicht vrijwel niet aan te pas voor de pauze.

In de tweede helft maakte een bevrijdend gevoel zich al snel meester van de het overgrote deel van de fans in de Johan Cruijff ArenA. Scheidsrechter Jochem Kamphuis kende een penalty toe na een overtreding op Matthijs de Ligt. Die werd moeiteloos benut door Tadic.

In de 58e minuut scoorde Ajax opnieuw. Deze keer was het De Ligt zelf die doel trof. Net als op bezoek bij Juventus kopte hij raak uit een hoekschop van Lasse Schöne. En net als in Turijn werd kort daarop een doelpunt van Hakim Ziyech geannuleerd vanwege buitenspel.

Dusan Tadic heeft voor de 2-0 gezorgd. Ⓒ ANP

Halverwege tweede helft kreeg de thuisploeg een tegenvaller te incasseren. Met een fraaie volley zorgde Navarone Foor voor de 3-1. Die treffer was de inleiding voor een wat paniekerige fase van Ajax, maar tegentreffers leverde dat dipje niet op. Tien minuten voor tijd scoorde Tadic opnieuw vanaf de stip.

Toch mocht ook Vitesse nog een keer juichen. Invaller Oussama Darfalou trof doel op aangeven van een andere nieuwkomer, Tim Matavz. Vitesse-middenvelder Matus Bero moest nog vertrekken met twee keer geel.

Het vervolg van Ajax

Ajax krijgt in het vervolg van de competitie nog te maken met FC Utrecht (op 12 mei) en De Graafschap (op 15 mei). Als de Amsterdammers beide duels winnen, kan de landstitel de club niet meer ontgaan. Tussendoor staan ervoor Ajax twee halve finales van de Champions League tegen Tottenham Hotspur (op 30 april en 8 mei) op het programma en de finale van de KNVB-beker tegen Willem II (op 5 mei).

Bekijk hier het programma, de uitslagen en de stand in de Eredivisie.