Ajax meest scorende ploeg in één seizoen

Ajax heeft na de zege van dinsdag op Vitesse (4-2) dit voetbaljaar al 160 keer gescoord in verschillende competities. AZ bleef in het seizoen 1980-1981 steken op 158 treffers. De club uit Alkmaar werd toen landskampioen en veroverde ook de KNVB-beker. AZ verloor dat seizoen de finale van de UEFA Cup.

Ajax is nog in de race om de landstitel en staat in de halve finale van de Champions League en eindstrijd van de KNVB-beker.