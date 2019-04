Tadic verbaast ook De Ligt

De aanvaller werd in de zomer gehaald en is enorm belangrijk voor Ajax. In alle competities scoorde de Serviër al 24 keer. Dinsdagavond benutte hij twee penalty’s en gaf een belangrijke assist bij de 1-0 van Hakim Ziyech. „Hij doet het heel goed. Om deze reden is hij ook gehaald. Hij scoort, geeft assists en is belangrijk voor de ploeg met zijn harde werken. Hij doet het boven verwachting goed. Hij profiteert ook van de kwaliteiten van de ploeg”, vertelde De Ligt aan FOX Sports.

Ook coach Erik ten Hag prees Tadic. „Hij is een ongelooflijke klasbak. Hij kan beide benen goed schieten, kan penalty’s benutten en heeft een ongelooflijk hoog rendement”, aldus de tukker.

De 19-jarige De Ligt maakte de 3-0 voor Ajax met een prima kopbal. „Ik ben er heel blij mee, qua ontlading was die bij Juventus natuurlijk mooier, maar deze was ook lekker. Vitesse speelde stug en verdedigde goed tot de 1-0.”

Na de eerste tegentreffer (de 3-1) raakte Ajax even de kluts kwijt. „We gingen andere dingen doen, waren minder fel en zetten minder druk. Of dat te maken heeft met omzettingen weet ik niet. Dit was een heel belangrijke zege. Nog twee zeges te gaan. Het maakt niet uit hoe nu, als we maar winnen”, besloot De Ligt.