Ten Hag kritisch op lakse fase Ajax

Trainer Erik ten Hag haalde in de 63e minuut zowel Nicolas Tagliafico als Hakim Ziyech naar de kant. Vitesse maakte drie minuten later de 3-1 en was daarna nog enkele keren dreigend. Ajax overleefde die fase en won uiteindelijk met 4-2.

„De wissels waren deels noodzakelijk. ’Nico’ voelde zich de laatste dagen niet helemaal topfit en was wat ziekjes. Ik wilde geen risico nemen. De stand liet de wissels ook toe”, aldus Ten Hag. „Ik vind dat we niet meer in de problemen hadden mogen komen. Spelers weten wat op zo’n moment van ze gevraagd wordt en wat ze moeten doen. De compactheid verdween en er kwam wat lichtzinnigheid in de ploeg, dat mag niet gebeuren.”

Dusan Tadic was met twee benutte strafschoppen weer belangrijk voor Ajax. Hij staat nu op 24 doelpunten in de competitie. Ten Hag: „Het is een ongelooflijke klasbak. Hij doet precies waarvoor we hem gehaald hebben. Hij heeft een enorm rendement.”

Kasper Dolberg kreeg tegen Vitesse weer eens de kans als basisspeler. De Deen scoorde opnieuw niet. „Op trainingen schiet hij de ballen aan de lopende band binnen. Het komt wel weer, die kwaliteiten heeft hij gewoon. Ik denk dat we er met z’n allen ook geen verhaal van moeten maken”, aldus Ten Hag, die veel van zijn spelers vanwege het drukke schema een paar vrije dagen gaat geven. „Ze hebben veel gegeven. Het is de komende weken een kwestie van afronden, de boel verzilveren.”