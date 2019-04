Barça kan champagne koud zetten

Dankzij een zege van 0-2 op Deportivo Alaves staat de koploper na dinsdag op 80 punten. Nummer twee Atletico Madrid kan woensdag bij een thuiszege op Valencia op 71 punten komen. Daarna staan nog vier speelronden op het programma.

Beide doelpunten van Barcelona vielen in de tweede helft. Middenvelder Carles Aleña scoorde in de 54e minuut. Na een uur spelen benutte Luis Suarez een strafschop.

De Uruguayaan staat dit seizoen in de competitie op 21 treffers. Topscorer Lionel Messi startte op de bank en kwam in de 61e minuut in het veld.