Real biedt opening transfer Ødegaard voor Ajax

Om de nek van het Noorse talent van Real Madrid, dat op huurbasis uitkomt voor Vitesse, hing een prijskaartje van circa twintig miljoen euro en dat was Marc Overmars te gortig. Nu de Madrilenen een opening bieden, gaat de Ajax-directie zich opnieuw beraden.

Of Overmars daar oren naar heeft, zal de komende weken blijken. Duidelijk werd tijdens Ajax-Vitesse wel dat Ødegaard een ’echte Ajax-speler’ is. „Hij kan het zeker aan”, zei ex-Ajacied en huidig Vitesse-ploeggenoot Thulani Serero. „Als ik Ajax was, zou ik hem proberen te kopen, want Martin is een geweldige voetballer.”