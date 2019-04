Voor Steijn junior is het zijn eerste doelpunt in de Eredivisie. Hij speelde dit seizoen alleen mee in het laatste deel van de uitwedstrijd tegen Feyenoord. De jongeling is met zijn zeventien jaar zelfs de jongste doelpuntenmaker ooit van VVV. „Dat hoorde ik net toevallig, ja. Ik ga nog de boeken in ook!”, glundert het goudhaantje. Steijn junior wist wat hem te doen stond toen hij binnen de lijnen kwam: zijn vader trots maken. „Ik moest deze wel maken, ik had geen keus”, knipoogt hij. „Hij moest erin.”

En trots, dat was vader Maurice. „Dit is een droomscenario. In eerste instantie ben ik trots als vader, daarna ben ik vooral als trainer dolblij.” Heerenveen was tegen VVV dicht bij de eerste zege in de competitie sinds 30 maart. Michel Vlap opende na een klein half uur spelen de score voor de thuisploeg. Invaller Jay-Roy Grot zorgde in de 56e minuut voor de gelijkmaker. Vlap kopte Heerenveen in de 75e minuut weer op voorsprong.