Van der Poel zet grote ploegen aan het denken

Mathieu van der Poel demarreert in de Amstel gold race en laat het peloton meteen zijn hielen zien. Ⓒ FOTO BSR/AGENCY

ANS - Het goede nieuws voor de deelnemers vandaag aan de start in de Waalse Pijl? Mathieu van der Poel is er, zoals gepland, niet bij. De veelvraat van dit klassieke voorjaar gaat zich de komende weken op het mountainbiken richten, met als doel om in deze discipline volgend jaar zomer in Tokio met olympisch goud te stralen. Door zijn spectaculaire zeges in Dwars door Vlaanderen, Brabantse Pijl en Amstel Gold Race is de Nederlands kampioen echter ook in een buitenwijk van Luik nog hét gesprek van de dag.