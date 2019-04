Dumoulin: ’Van der Poel bewijst bullshit wielerwetten’

Héél anders dan de opbouw van Amstel Gold Race-winnaar Mathieu Van der Poel en Wout van Aert, die in de koude maanden steevast in een dik uur hun prestaties in het veld moeten neerzetten. „Die twee laten zien dat al die oude wielerwetten totale bullshit zijn”, vertelt Tom Dumoulin vanaf zijn hoogtestage op Tenerife waar hij zich voorbereidt op de Giro d’Italia.

„Mathieu bewijst dat je met een heel andere winter dan de meeste wegrenners dus ook de 250 kilometergrens in de Ronde van Vlaanderen en Amstel Gold Race kan slechten. Zijn basistraining is veel geringer dan die van ons. Het is heel interessant om zijn prestaties onder de loep te nemen en eens te gaan onderzoeken hoe het kan dat hij dit voorjaar zo met de wielerwetten spot.”

