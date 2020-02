Ajax-strijder Tagliafico: ’De vonk moet overslaan op mijn ploeggenoten’

Ajax kan de passie en strijdlust van Nicolas Tagliafico goed gebruiken tegen PSV. Ⓒ Getty Images

AMSTERDAM - Ajax is met vier nederlagen in de laatste zeven officiële duels aan een Ajax-onwaardige reeks bezig. En dus wordt er zondag – als PSV op bezoek komt in de Johan Cruijff ArenA – naast beter voetbal ook strijd en passie gevraagd. Krijger Nicolas Tagliafico staat te trappelen. „Deze wedstrijd kan en moet de ommekeer worden.”