Opmerkelijke uitspraken Red Bull-adviseur over vrouwen in F1

Marko maakt waarschijnlijk geen vrienden met zijn opzienbarende opmerkingen in de Kleine Zeitung, een Oostenrijkse krant. „Als je driehonderd kilometer per uur rijdt en dan wiel-aan-wiel vecht, moet je ook enige brutaliteit hebben. Ik weet niet of dat wel in de vrouwelijke natuur zit.”

Hij vervolgt zijn opmerkelijke relaas: „Je moet in de Formule 1 topfit zijn en hebt een waanzinnige kracht vanuit de schouders nodig. In de oude Gösser Kurve op de Red Bull Ring krijg je ongeveer 4G te verduren. Dat is een enorme fysieke belasting en blijkbaar is dat voor vrouwen te zwaar.”

Alpineskiën

Dát er dit verschil volgens hem is, is ook helemaal niet vreemd, meent hij. Marko wijst vooral ook naar andere sporten. „Waarom spelen de mannen en vrouwen in het tennis dan niet altijd gemengd? Waarom speelt Serena Williams bijvoorbeeld niet tegen Novak Djokovic?”

De Oostenrijker wil wel dat de Formule 1 wat meer spektakel gaat bieden in de toekomst, zoals in het alpineskiën. „Mensen gaan naar een race omdat ze iets willen zien wat ze zelf niet kunnen. Als je op de Streif (de betreffende skipiste, red) eens ziet hoe de mens daar nog steeds de beslissende factor is en hoe hij moet vechten met de piste, dan denk ik: dat zie je in de Formule 1 bijna niet meer.”