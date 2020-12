José Mourinho pissig dat duel Tottenham Hotspur laat wordt afgelast

Fulham had om uitstel gevraagd omdat meerdere spelers en stafleden zijn besmet met het coronavirus. De Engelse bond ging akkoord met het verzoek van Fulham.

Maandag ging de wedstrijd tussen Everton en Manchester City al niet door vanwege corona. In de week van kerst werden in de Premier League 18 mensen positief getest, een record dit seizoen.

Het idee bij steeds meer mensen in de Engelse competitie is nu om de competitie voor een paar weken helemaal stil te leggen. Vooralsnog gebeurt dat niet.

José Mourinho

José Mourinho was rond 14.00 uur flink pissig dat nog steeds niet duidelijk was of het duel, dat vier uur later moest beginnen, doorging of niet. „We weten nog steeds niet of we moeten spelen. Dit is nou de beste competitie in de wereld”, stelde hij sarcastisch op Instagram.