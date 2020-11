Rentree Mike Tyson eindigt in gelijkspel

Het gevecht in het Staples Center in Los Angeles werd op voorhand al aangekondigd als een demonstratiewedstrijd, waarmee geld zou worden ingezameld voor het goede doel. Ook was er geen officiële jury aangewezen voor de partij, die acht keer twee minuten duurde.

De drie juryleden officieuze juryleden die voor de gelegenheid waren opgetrommeld schreven na afloop allemaal een andere uitslag op: 76-76- 73-79 en 80-76.

Hoewel Tyson volgens kenners het best voor de dag kwam, bleef het dus bij een gelijkspel, iets wat gebruikelijk is bij demonstratiewedstrijden.

„Ik ben tevreden met een gelijkspel”, stelde Tyson na afloop. ,,We hebben het publiek vermaakt en daar ging het om.”

Jones Jr. was na afloop eveneens tevreden met de uitslag. ,,Hij is zo sterk. Als hij je raakt, het maakt niet uit met wat, alles doet pijn. Ik ben cool met deze uitslag. ”

De veelbesproken Tyson, in zijn hoogteijdagen zowel binnen als buiten de ring berucht, vocht voor het eerst sinds 2005. De drievoudig wereldkampioen in het zwaargewicht verloor destijds van Kevin McBride. Het was na vijftig overwinningen de zesde nederlaag van zijn carrière.

Mike Tyson (links) Roy Jones Jr. (rechts) tijdens de face-off. Ⓒ USA TODAY Sports

YouTube-ster

De gevecht tussen YouTube-ster Jake Paul (23) en voormalig NBA-basketballer Nate Robinson (36), dat eerder op de avond plaatsvond, eindigde in een overwinning voor eerstgenoemde, die zijn opponent in de tweede rond knock-out sloeg. Paul heeft nu zijn zinnen gezet op een partij met UFC-ster Conor McGregor, zo verklaarde hij na de partij.