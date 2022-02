Hevige regenval dwingt PSV tot nieuwe grasmat

Kopieer naar clipboard

De grasmat in het Philips Stadion gaat worden vervangen. Ⓒ ANP/HH

PSV gaat de grasmat in het Philips Stadion vervangen. Volgens de club is dat nodig door de zware regenval van afgelopen tijd en de vele wedstrijden die er onlangs zijn gespeeld. PSV zegt dat een nieuwe mat nodig is omdat de schade aan de oude niet voor het volgende thuisduel, met Heracles Almelo op 6 maart, had kunnen worden hersteld.