Politie-inval op trainingscomplex Anderlecht

„RSC Anderlecht verleent zijn volledige medewerking”, aldus woordvoerster Marie Verbeke. De inval staat los van ’Operatie Propere Handen’, het grootschalige onderzoek naar fraude - witwaspraktijken, omkoping en matchfixing - in het Belgische voetbal.

Op het centrum in Neerpede bevindt zich ook de administratie-afdeling van Anderlecht. Anderlecht was niet ingelicht en weet niet waar de speurders naar op zoek zijn. De club onthoudt zich voorlopig dan ook van commentaar tot er meer duidelijkheid is. Vermoedelijk worden enkele documenten van transfers in beslag genomen.

Behalve in Neerpede doet het federaal parket ook invallen in Laken en Schaarbeek.